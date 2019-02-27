شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المصريون يتسابقون على الهلال الأحمر للتبرع بالدم لصالح مصابى القطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدد من المستشفيات تزاحما من المواطنين للتبرع بالدم، وذلك لتوفير الدم بالمستشفيات كنوع من المساعدة لمصابى حادث قطار محطة مصر. وشهدت مستشفى الهلال الأحمر المصرى ازدحاما من المواطنين للتبرع بالدم لتقديم المساعدة لمصابى الحادث الأليم. وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم نقل 20 جثمانا و43 حالة إصابة إلى مستشفيات الهلال وشبرا والسكة الحديد ومستشفى معهد ناصر ودار الشفاء. Advertisements وأضافت وزيرة الصحة عقب تفقدها مستشفى معهد ناصر، أن الإصابات عبارة عن حروق وكسور، مبينة أن بعضها حرج.

تزاحم المواطنين بمستشفى الهلال الأحمر للتبرع بالدم



تزاحم المواطنين بمستشفى الهلال الأحمر للتبرع بالدم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. المصريون يتسابقون على الهلال الأحمر للتبرع بالدم لصالح مصابى القطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.