ننشر الجدول المقترح للثانوية الأزهرية واستقبال آراء الطلاب حتى 7 مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، بقطاع المعاهد الأزهرية، الجدول "مقترح" لامتحانات الشهادة الثانوية، بشعبتيها: "الأدبي" و"العلمي" 2018/2019.
وتستطلع الإدارة المركزية للامتحانات، اراء الطلاب، في المواعيد المقررة للاختبارات؛ لتسمح للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين وجميع المعنيين، بوضع جدول الشهادة الثانوية.
كما أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات، بأنه ستتم دراسة جميع المقترحات بعناية، حرصا على مصلحة الطلاب، وتعديل الجداول وفقا لها.
وبحسب اقتراح الإدارة المركزية للامتحانات؛ تبدأ الاختبارات بمادتي: الفقه، والجبر والهندسة الفراغية (نظام قديم، ونظام حديث)، يوم السبت 25 مايو 2019، وتنتهي يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 بمادة: (الحديث)، للشعبة العلمية.
وتبدأ الشعبة الأدبية وفق الجدول المقترح باختبار مادتي: الفقه، والتوحيد، يوم الأحد 26 مايو 2019، وتنتهي يوم الأحد 23 يونيو 2019، بمادة: الأدب والنصوص، والمطالعة.
يبدأ استطلاع الرأي: اليوم الثلاثاء 26 فبراير، حتى الخميس 7 مارس المقبل. للتعليق وإبداء الرأي على جداول الاختبارات؛ عل موقع البوابة الالكترونية للازهر الشريف.
الجدول المقترح للقسم العلمى
الجدول المقترح للقسم الأدبى
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