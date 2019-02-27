شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يغادر جنيف ويتوجه للندن للمشاركة بالمؤتمر الدولى لدعم الاقتصاد الأردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب انتهاء زيارته إلى جنيف للمشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، يتوجه سامح شكري وزير الخارجية مساء اليوم الأربعاء إلى لندن للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الأردني، والذي من المُقرر عقده غداً بمشاركة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، وبحضور مجموعة من الدول الإقليمية، والدول المانحة والصديقة، وكذا مُمثلي عدد من المنظمات الدولية، والقطاع الخاص.

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جاء ذلك في تصريحات للمُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حيث أشار إلى أن مشاركة الوزير شكري في أعمال المؤتمر تأتي في إطار الحرص المصري على دعم الاستقرار في الأردن الشقيق واقتصاده في ظل التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، فضلاً عن تعزيز المساعي الرامية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلديّن لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

وأضاف حافظ، أن العلاقات المصرية الأردنية شهدت نقلة كبيرة على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات بفضل التنسيق المُستمر بين الجانبيّن على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن هناك تصميماً مُشتركاً لتعزيز مسار التعاون الثنائي، وتفعيل التوافقات التي توصلت إليها اللجنة العليا المُشتركة بين البلديّن وإزالة أي عوائق، من أجل الارتقاء بأوجه التعاون إلى المستوى المُتميز من العلاقات الذي دائماً ما جمع بين البلديّن.