البابا ناعيا ضحايا حادث قطار محطة مصر: "نصلى لأسرهم.. وليحفظ الرب المصريين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، على رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بكل أسى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم بمحطة السكك الحديدية الرئيسية برمسيس بالقاهرة.
وذكر بيان رسمى صادر عن الكنيسة:" نصلى من أجل أسر الضحايا كيما ينعم الله عليهم بجزيل تعزياته ونطلب من أجل المصابين لكى يشملهم الله المحب برعايته ويمن عليهم بكامل الشفاء."
واختتم:" وليحفظ الرب المصريين من كل شر وأذى، وينعم على مصر، الوطن الغالى بالسلام والهدوء والاستقرار."
فى سياق متصل نعت الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر، وعلى رأسِها، الدكتور القس أندريَّه زكي، ضحايا حادث انحدار جرار برصيف محطة مصر .
وذكر بيان رسمي عن الطائفة: خالصُ تعازينا القلبية، راجينَ من الله أنْ يمنحَ العزاءَ لأسرِ الضحايا، ولجموعِ الشعبِ المصريّ، ونصلِّي من أجل شفاء المصابين، وليحفظَ الله مصرَ شعبًا وقيادةً.
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