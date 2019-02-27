شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ناعيا ضحايا حادث قطار محطة مصر: "نصلى لأسرهم.. وليحفظ الرب المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، على رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بكل أسى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم بمحطة السكك الحديدية الرئيسية برمسيس بالقاهرة.

وذكر بيان رسمى صادر عن الكنيسة:" نصلى من أجل أسر الضحايا كيما ينعم الله عليهم بجزيل تعزياته ونطلب من أجل المصابين لكى يشملهم الله المحب برعايته ويمن عليهم بكامل الشفاء."

واختتم:" وليحفظ الرب المصريين من كل شر وأذى، وينعم على مصر، الوطن الغالى بالسلام والهدوء والاستقرار."

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