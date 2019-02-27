شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مصر لرئاسة المجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم السفير هشام بدر سفير مصر فى ايطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما، يوم الاثنين الماضى، رئاسة المجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، وذلك بعد انتخاب المجلس لمصر لتولي هذا المنصب الرفيع للمرة الأولى فى تاريخ المنظمة.

ويتكون المجلس التنفيذى للبرنامج من 36 عضو، ويعد الجهاز الرئيسى الذى يقوم بإقرار السياسيات والبرامج واعتماد الخطط التنموية للبرنامج فى الدول المستفيدة، علاوة على إقرار ميزانية البرنامج والإشراف على تنفيذها.

وألقى السفير بدر كلمة بمناسبة تولي مصر رئاسة المجلس التنفيذى للبرنامج، حيث أعرب عن تقديره لأعضاء المجلس على ثقتهم ودعمهم لترشيح مصر لتقلد هذا المنصب، مؤكداً على أن تواكب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى مع رئاستها الحالية لمجلس البرنامج خلال عام 2019 يُمثل فرصة هامة يجب اغتنامها لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البرنامج والقارة الأفريقية التي تشهد أكبر عدد من الأزمات الإنسانية وتعانى من زيادة عدد الجوعى جراء العديد من الكوارث الطبيعية والنزاعات، خاصة وان قارة أفريقيا تعد اكبر متلقٍ للمساعدات الإنسانية والتنموية التى يقدمها البرنامج، حيث تتلقى حوالى 60% من ميزانية البرنامج.

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وأشار سفير مصر لدى إيطاليا إلى أن الرئاسة المصرية للمجلس التنفيذى للبرنامج تأتي بالتزامن مع الأولوية الكبيرة التى يوليها السيد رئيس الجمهورية لموضوعات التنمية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية فى مصر، والتى تعد جزءاً رئيسياً من مجالات عمل برنامج الغذاء العالمى، منوهاً بان الرئاسة المصرية للمجلس التنفيذى للبرنامج ستركز على توجيه مجالات عمل المجلس بما يتفق مع مصالح الدول النامية من خلال الانخراط بشكل نشط فى صياغة السياسات وتوجيه أولويات البرنامج لتحقيق الأمن الغذائى وتحسين التغذية، وبالتالى العمل على خفض عدد الجوعى فى العالم، خاصة مع ارتفاع عددهم فى الفترة الماضية ليصل إلى اكثر من 821 مليون شخص فى العالم فى 2017.

وأكد السفير بدر على أن هذا التحدي يتطلب العمل على تعزيز الشراكة والتعاون بين منظمات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمى، لمساعدة الحكومات الوطنية فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإنهاء الجوع فى العالم بحلول 2030، علاوة على حشد مزيد من مصادر التمويل من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لدعم البرامج التنموية، بما يسهم فى معالجة الأسباب الجذرية للازمات الإنسانية حول العالم.

وأضاف السفير بدر، أن برنامج الغذاء العالمى يعد اكبر منظمة للإغاثة الإنسانية والتنموية فى العالم، حيث بلغت ميزانيته حوالى 7.5 مليار دولار للعام 2018، وتشمل أنشطته تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للجوعى والفقراء من الفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى دعم نظم الحماية الاجتماعية للاجئين والنازحين جراء الحروب والنزاعات المسلحة والجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية، علاوة على تمويل عدد من الأنشطة التنموية ذات الصلة بتحسين أوضاع الأمن الغذائي والتغذية فى العالم، وأبرزها برامج التغذية المدرسية، حيث تغطى أنشطة البرنامج ما يقرب من 90 مليون شخص ينتشرون فى اكثر من 80 دولة حول العالم.