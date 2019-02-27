أخبار مصر | تعليق جولات حازم حسني بالمؤسسات الصحفية حدادًا على ضحايا محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق جولات حازم حسني بالمؤسسات الصحفية حدادًا على ضحايا محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حملة الزميل حازم حسني، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، عن تعليق جولاتها، اليوم الأربعاء، حدادًا على ضحايا قطار محطة مصر، وكل ضحايا الإهمال والتقشف في السكة الحديد.

وتقدمت الحملة بالتعازي للشعب المصري في ضحاياهم، كما تشاطرهم الأحزان، وتعتبر أن شهداء محطة مصر اليوم هم جزء من شهداء الفقر والتقشف.

وقالت الحملة في بيان لها: "تريد الحملة بتعليق جولات مرشحها اليوم إيصال رسالة إلى المسئولين أن دمنا ليس رخيصًا حتى يُراق بهذه السهولة دون اتخاذ أي إجراءات تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث".

وأضافت: "رسالة الحملة من تعليق جولات مرشحها هي أن الصحفيين، وهم يواجهون كبت الحريات الصحفية يقفون بجوار أهلهم في مواجهة سياسات تقشفية تؤدي في النهاية إلى هذا الكم من المآسي، باعتبار أن الصحافة هي مرآة الشعب".

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

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وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تفقدت اليوم الأربعاء، الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار " محطة مصر"، بمستشفى الهلال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين، كما وجهت بنقل كافة المصابين بمستشفيات الهلال والسكة الحديد جراء الحادث إلى مستشفيي معهد ناصر، ودار الشفا.

وأشارت إلى توافر كافة الأطقم الطبية من مختلف التخصصات، فضلا عن توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

يذكر أن الوزيرة عقب تفقدها لحالة المصابين بمستشفى الهلال، توجهت إلى مستشفى معهد ناصر للوقوف على جاهزية المستشفى لإستقبال المصابين، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

كانت مصادر بوزارة الصحة والسكان، قالت إن حادث "قطار رمسيس"، اليوم الأربعاء، أسفر عن مصرع 26، وإصابة 68، مؤكدة تفحم 8، لم تحدد هوياتهم حتي الآن.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن المصابين بينهم 11 في حالات خطيرة، معظمها كسور في القدمين ونزيف في المخ، و3 حالات بتر قدم.

وكشفت المصادر، عن الدفع ب35 سيارة إسعاف بمكان الحادث، ونقل النصابين لمستشفيات معهد ناصر والهلال ودار الشفاء.