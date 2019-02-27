أخبار مصر | النائب علاء عابد يطالب بمحاكمة المتسببين في حادث حريق محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب علاء عابد يطالب بمحاكمة المتسببين في حادث حريق محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن تأييده التام لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتوجه الفوري لموقع حادث حريق محطة السكة الحديد ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين.

وأكد عابد في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ضرورة التحقيق العاجل في هذه الكارثة ومعرفة جميع اسبابها وملابساتها ومحاكمة كل من تسببوا فيها مطالبا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن صرف معاشات مناسبة لجميع أسر المتوفين وتقديم جميع أوجه الرعاية لابنائهم وأيضا تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين وتوجه النائب علاء عابد بخالص العزاء لاسر الضحايا وان يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين.