أخبار مصر | رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الألباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الألباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس الألباني إلى مجلس الوزراء لعقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسوف تشهد المباحثات فرص التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية ومجالات الطاقة.

وكما أن المباحثات ستشهد تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

ودفع العلاقات بين البلدين في المجالات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات.