أخبار مصر | نقابة الأطباء تنعى ضحايا حادث حريق محطة رمسيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الأطباء تنعى ضحايا حادث حريق محطة رمسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنعى نقابة أطباء مصر بكل الحزن والأسى ضحايا ومصابي حادث قطار رمسيس الأليم، وتتقدم النقابة بخالص التعازي إلى أهالي وأسر الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت اليوم الأربعاء، الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار " محطة مصر"، بمستشفى الهلال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين، كما وجهت بنقل كافة المصابين بمستشفيات الهلال والسكة الحديد جراء الحادث إلى مستشفيي معهد ناصر، ودار الشفا.

وأشارت إلى توافر كافة الأطقم الطبية من مختلف التخصصات، فضلا عن توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكر أن الوزيرة عقب تفقدها لحالة المصابين بمستشفى الهلال، توجهت إلى مستشفى معهد ناصر للوقوف على جاهزية المستشفى لإستقبال المصابين، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

