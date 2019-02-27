أخبار مصر | أول تعليق للجنة النقل بالبرلمان على قبول استقالة "عرفات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق للجنة النقل بالبرلمان على قبول استقالة "عرفات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن قبول استقالة الدكتور هشام عرفات وزير النقل عقب حادث محطة مصر، قائلا:"لم تجدي نفعًا".

وقال دسوقي، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن طبيعة حادث حريق محطة مصر والذي نتج عن تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف له حيثيات خفية لا أحد يعلمها حتى الآن وخاصة بعد المعلومات التي تؤكد أن هذا "الجرار" خرج من ورشة الصيانة قبل وقوع هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أن تحقيقات النيابة ستكشف بكل تأكيد العديد من الأسئلة التي تدور في أذهان جموع الشعب المصري.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المسئول الأول عن حادث محطة مصر هم عمال الصيانة والتشغيل بالمحطة، مُذكرًا أن أي قرارات تصدر بشأن إقالة وزير بناءًا على وقوع حادث بعينه لم يمنع من تكرار مثل تلك الحوادث في المستقبل، مُشيرًا إلى أن مرفق هيئة سكك حديد مصر مليء بالأزمات الكاريثية ولابد من حلوها حفاظًا على حياة المواطنين.

