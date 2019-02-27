أخبار مصر | أسامة كمال يقدم التعازي لأسر الضحايا و يطالب بتحقيق موسع في حادث السكك الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة كمال يقدم التعازي لأسر الضحايا و يطالب بتحقيق موسع في حادث السكك الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC ، بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا ومصابي انفجار اليوم بالسكة الحديد، وذلك بعد نشوب حريق "هائل" في محطة قطارات مصر (محطة رمسيس سابقا)، صباح الأربعاء، ناجم عن انفجار "تنك بنزين" يعود لأحد القطارات.

وقال كمال "البقاء والدوام لله وحده في مصابنا الأليم لأبرياء من اخوتنا وأبنائنا الذين فقدوا ارواحهم نتيجة إهمال أو رعونة أو مؤامرة، مضيفا اليوم صعب يمر على كل مصري أو غير مصري لديه مشاعر إنسانية. ووسط الألم يجب أن يكون التحقيق موسع ومن خارج هيئة السكك الحديدية أو وزارة النقل، وما يحدث أكبر بكثير ولا يمكن أن يمر مرور الكرام لأن الحدث جلل رغم انه تكرر منذ سنوات ولكن المصاب أكبر بكثير".

وتابع كمال" العزاء واجب وامنيات الشفاء للمصابين واصلة ولكن لأسر الضحايا حقوق أبسطها معرفة ما حدث والقصاص من المتسبب في الحادث".

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وقد قالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات. كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

وأخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.