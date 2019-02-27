أخبار مصر | مركز الشيخ زايد يشارك بنموذج "بناء الشخصية بسلسلة الأزهر" في مؤتمر جامعة كيرالا الهندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز الشيخ زايد يشارك بنموذج "بناء الشخصية بسلسلة الأزهر" في مؤتمر جامعة كيرالا الهندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، التابع للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، في المؤتمر العلمى الحادي عشر الذي نظمه قسم اللغة العربية بجامعة كيرالا الهندية تحت عنوان "البرامج التعليمية المستندة على القيم ودورها في بناء الشخصية" ، بحضور نائب مدير شئون التعليم بالمركز، البراء صفوان عبد الغنى: والذي قدم بحث بعنوان " الثقافة الإسلامية ودورها في بناء الشخصية: سلسلة الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها "نماذج مختارة" .

أكد "البراء" أن مركز تعليم اللغة العربية الذى تم افتتاحه عام ٢٠١٠ تخرج منه حتى الآن ما يزيد عن 15.000 طالب وطالبة ينتسبون لأكثر من 50 جنسية، حيث يدرس ما يزيد عن 4000 طالب وطالبة في مستويات مختلفة.

عالج "البراء" في بحثه قضية "أثر مكونات الثقافة الإسلامية في بناء شخصية الدارسين الناطقين بغير العربية" ، من خلال التطبيق على سلسلة الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، التي يتم تدريسها بالمركز.

سرد عوامل بناء الشخصية التي جسدتها سلسلة الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ الأمر الذي يوضح قيمة هذه السلسة في بناء شخصيات الدارسين؛ وهو محور الدور الذي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر المشرفة على المركز.

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وأكد نائب مدير شئون التعليم بالمركز ، أن نتائج الدراسة أظهرت أن السلسلة متشبعة بالأساس الثقافي الإسلامي في بنائها؛ مما انعكس على مستوى الدارسين وبناء شخصياتهم, مشيراً إلى أن مجال الأخلاق كمكون من مكونات الثقافة الإسلامية جاء في الترتيب الأول بنسبة ٣٤% ، وهو دليل على دماثة المحتوى الثقافي الإسلامي الذي تقدمه السلسلة، وهو بدوره يبني جانبا قيميا لدى الدارسين، ويسهم في بناء شخصية لها صفاتها الإسلامية المستنيرة.

وعزا الترتيب إلى مراعاة واضعي سلسلة الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها "عينة الدراسة" هذا الجانب الأخلاقي بوصفه جانبا شاملا لتعاليم الإسلام عقيدة وتعبدا وأدبا؛ إذ يشتمل على موضوعات أخلاقية عديدة مثل: (العدل، الصدق، الإخلاص، الرحمة، الحِلْم، الأمانة، الإحسان، الصبر، الإيثار، القناعة، الحياء، العفة، المودة، التواضع، الكرم، التسامح، الاحترام والتوقير، النظافة، الشجاعة، المروءة، العفو عند المقدرة، كظم الغيظ، نصرة المظلوم، إغاثة الملهوف، غض البصر، حفظ الفرج، حفظ اللسان، كف الأذى، الحث على الفضائل، الاعتذار والاعتراف بالخطأ، الشكر والاعتراف بالجميل، بر الوالدين، صلة الرحم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التعاون، وإفشاء السلام).

وحدد عوامل بناء الشخصية وفقا لتحليل نماذج من سلسلة الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، واتساقا مع أثر الثقافة الإسلامية التي تعتمد عليها سلسلة الأزهر في بناء الشخصية. ويمكن إجمال هذا الأثر في نقاط يجب أن تستوفيها الشخصية؛ كي يتم بناؤها البناء الأمثل، وذلك على الوجه التالي، وفي صورة مجملة دون خلل:

وأكد المشاركون فى المؤتمر على ضرورة الاتفاق على ميثاق قيمي مشترك بين المؤسسات التعليمية والقائمين على أمرها، مستقى من مقاصد الشريعة الإسلامية، ويكون هذا الميثاق أساس في بناء البرامج التعليمية خاصة برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.