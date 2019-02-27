أخبار مصر | مصنع 200 الحربي يقيم مسابقة القرآن الكريم لأبناء العاملين

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أقام النادى الرياضى والاجتماعى بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) اختبارات مسابقة القرأن الكريم لأبناء العاملين لعام ١٤٤٠ هجرية لعدد (٥٢) من حفظة كتاب الله.

أشرف على الاختبارات الداعية الإسلامى الدكتور اسامه قابيل - إمام وخطيب مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة والداعية الإسلامى الدكتور هيثم سعيد خطيب وإمام من علماء الأزهر وهيئة الأوقاف.

وقد أشرف على تنظيم الإحتفالية رئيس القطاع الادارى بالمصنع، وسيتم تحديد يوما للإحتفال بالفائزين العشرة أسوة بالعام الماضى.