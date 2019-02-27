أخبار مصر | رئيس "المصريين الأحرار" يستقبل سفيرة جمهورية كوبا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين الأحرار" يستقبل سفيرة جمهورية كوبا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، السفيرة تانيا أغيار فرنانديز سفيرة جمهورية كوبا بالقاهرة ووفد مرافق لها بمقر الحزب الرئيسي.

وتأتي الزيارة فى إطار التعارف وبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري _الكوبي لما يخدم مصلحة البلدين في المجالات الاقتصاديه والثقافية، ولاسيما بإن مصر بوابة القارة الأفريقية وقلب الشرق الأوسط.

وتطرق الحديث عن انجازات القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمضي قدمًا لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق التعاون مع بلدان العالم الصديقة بالتزامن مع مكافحة مصر للإرهاب بكل صورة.