أخبار مصر | قومي حقوق الإنسان ينعي أسر شهداء محطة مصر القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قومي حقوق الإنسان ينعي أسر شهداء محطة مصر القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المجلس القومى لحقوق الإنسان الخبر الصادم والمروع الخاص بحادث "محطة مصر" الذي تسبب فى 20 قتيلا و40 مصابًا بكل الأسف والحزن على من حرموا الحق فى الحياة.

وطالب المجلس بالتحقيق الفنى والجنائى لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسئولية ومحاسبة أى مسئول تسبب فى هذا الحادث، وهو نفس ما أعلنه رئيس الوزراء، كما طالب بإتخاذ كل ما هو ممكن لمنع حدوث مثل هذا الحادث، وأخيرًا يتوجه بالعزاء لكل أسر الشهداء وتمانياتنا بالشفاء للمصابين.