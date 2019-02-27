انت الان تتابع نائب لوزير النقل:اللي مش عارف يشتغل يسيب مكانه لغيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محطة مصر

طالب النائب محمد العقاد، باستدعاء هشام عرفات وزير النقل، ورئيس هيئة السكة الحديد للبرلمان للوقوف على حادث حريق محطة مصر، متابعا: "يوجد ما يقرب من 1000 جرار متهالك، والوزير يوميا بيقول عندنا خطة للتطوير اللي مش قادر يشتغل يسيب مكانه لغيره"، مشددا على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في الواقعة التي تؤكد أن هناك إهمال نتيجة عدم المراقبة الشديدة، كما أن هيئة السكة الحديد في مصر أصبحت متهالكة نتيجة الإهمال الجسيم بعدما كانت رقم 2 على مستوى العالم من حيث الخدمة المقدمة، ولا بد من خطة واضحة للتطوير، لكن قبل ذلك لا بد من معاقبة المتورطين فى هذه الكارثة.

وأكد طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة إسراع اللجنة الفنية المختصة بالكشف عن ملابسات الحادث، من خلال فحص أجهزة السير والفرامل والأمان والحالة الفنية للقطار والإشارات الالكترونية الضوئية وسرعة القطار، للكشف عن المقصرين وتقديمهم للمحاسبة، مشددا على ضرورة توقيع أقصى درجات العقوبة على