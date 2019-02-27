شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يمنع بث برنامجين بالمحور وصدى البلد.. ويطالب «اليوم السابع» بالاعتذار لإلهام أبوالفتح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، 3 قرارات بناء على توصيات لجنتي الشكاوي وضبط الآداء الرياضي، عقب إجتماع حضره أعضاء اللجنتين والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.

وتضمنت القرارات منع بث برنامجي الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور، وبرنامج الماتش الذي يعرض على قناة صدى البلد الفضائية لمدة أسبوع لكلا منهما.

وجاء منع الزمالك اليوم بسبب ما ارتكب من مخالفات للمعايير والضوابط الاعلامية باستخدام لغة التهديد لشخصيات عامة وإثارة الجماهير الرياضية، وفِي حيثيات منع برنامج الماتش كان المنع بسبب مخالفة المعايير والضوابط الإعلامية وبث أخبار كاذبة ترتب عليها إثارة الجماهير الرياضية.

كما أصدر المجلس قرارًا بإلزام صحيفة اليوم السابع بنشر اعتذار للسيدة إلهام أبوالفتح، العضو المنتدب لقناة صدى البلد، التي تقدمت بشكوى تتضرر فيها مما نشر عنها من تجاوزات بالصحيفة. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر بيانًا أعلن فيه أنه يحذر البرامج الرياضية ويفتح تحقيقاً في جميع مخالفاتها، ويؤكد أن العقوبات ستكون صارمة.