شكرا لقرائتكم خبر عن «بكري» يطلب باجتماع عاجل بالنواب لبحث حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بطلب لرئيس المجلس، لعقد اجتماع عاجل للجان النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومي والصحة، لبحث الحادث الذي شهدته محطة مصر اليوم، وسقوط عشرات من الضحايا والمصابين، بحضور الوزراء المعنيين.

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