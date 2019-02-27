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شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر 8 رحلات قطارات متجهة لمحافظات الصعيد وانتظام رحلات «الصعيد- القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت محطات السكك الحديدية بالمنيا، أحد محافظات شمال الصعيد، حالة من الارتباك للمسافرين إلى محافظات الجنوب بسبب عدم انتظام القطارات المتجه من القاهرة إلى محافظات الصعيد بسبب حادث اصطدام جرار واشتعال النيران به بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، ما أدى إلى تكدس المواطنين بالأرصفة.
فيما انتظمت معظم الرحلات المتجه من محافظات الصعيد إلى القاهرة في المواعيد المحددة. قال مسؤول بسكك حديد المنيا إن ٨ رحلات تأخرت في السير باتجاه الصعيد وهي رحلات ٩٨٢، و١٦٠، ٩٨٦، و١٨٦ ،٩٧٠، ١٦٢. ١٦٤ من محافظتي القاهرة والإسكندرية إلى محافظات الصعيد. وأكد في تصريحات لـ«المصري اليوم» انتظام الرحلات المتجه إلى جنوب الصعيد في مواعيدها المحددة.
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