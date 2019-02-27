شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى ضحايا «محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث اصطدام قطار بأحد الأرصفة في محطة قطارات رمسيس، الأربعاء، ما أسفر عن مصرع وإصابة عشرات المواطنين.

وتوجه مفتى الجمهورية في بيان، الأربعاء، بخالص العزاء والمواساة لأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشّفاء العاجل.