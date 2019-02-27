شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تنعى شهداء «محطة مصر».. وتطالب بعدم نشر صور الضحايا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت الهيئة الوطنية للصحافة بكل الحزن والأسى شهداء حادث قطار محطة مصر، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأكدت الهيئة في بيان، الأربعاء، تقديرها لموقف الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة لحساب المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم الذي أودى بأرواح أبرياء.
وناشدت وسائل الإعلام عدم الإسراف في نشر صور الموتى والمصابين، الذي يتنافى مع المعايير الإنسانية، وتسبب إيلاماً كبيراً لأهالي الضحايا، وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
كانت محطة سكك حديد مصر قد شهدت، صباح الأربعاء، انفجار جرار أحد القطارات، ما أسفر عن مصرع وإصابة عشرات المواطنين.
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