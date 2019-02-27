شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر وألبانيا تجمعهما روابط تاريخية وثقافية عميقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره رئيس جمهورية ألبانيا، إلير ميتا، مؤتمرًا صحفيًا بقصر الاتحادية، وذلك عقب انتهاء مباحثاتهما، حيث توجه الرئيس السيسي في البداية بخالص التعازى لأسر ضحايا حادث محطة مصر، متمنيا الشفاء للمصابين، مؤكدا أنه أصدر توجيهاته للحكومة بالانتقال لموقع الحادث، كما سيتم محاسبة المسئولين عنه عقب انتهاء التحقيقات.

ورحب الرئيس السيسي بـ«إيلير ميتا» رئيس ألبانيا، حيث قال: إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بفخامة الرئيس «إيلير ميتا»، أخاً عزيزاً وضيفاً كريماً على أرض مصر، في زيارة تعد هي الأولى في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأن أعرب عن تطلعي لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السيسي اعتزازه بما يجمع بين مصر وألبانيا من روابط تاريخية وثقافية عميقة، وقواسم مشتركة بين شعبينا، تمثل أساساً مهماً للارتقاء بمستوى العلاقات على جميع الأصعدة، والانطلاق بها إلى آفاق أوسع في شتى المجالات.

وأضاف الرئيس أن مباحثاته مع رئيس ألبانيا شهدت نقاشات مثمرة حول أفضل السبل لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يتناسب مع عمقها التاريخي، واتفقنا على أهمية عقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيريّ خارجية البلدين كآلية أساسية لبحث مجالات التعاون وتعزيز التنسيق المشترك داخل المنظمات الإقليمية والدولية، وإزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا أهمية البعد الشعبي في تلك العلاقات، وهو ما سيترسخ بالإعلان عن تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وألبانيا.

كما تناولت أوجه التعاون الاقتصادي وكيفية العمل على زيادة التبادل التجاري الذي لا يتناسب مع طبيعة وأهمية العلاقات السياسية بين مصر وألبانيا، حيث تم الاتفاق على أهمية العمل على الانتهاء من إجراءات تشكيل مجلس الأعمال المصري الألباني المشترك ليمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات.

واوضح السيسي أن المناقشات شهدت استعراض فرص التعاون المثمرة في مجال السياحة، والتنسيق في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، لاسيما في ضوء الدور الذي تضطلع به مصر كمركز إقليمي في مجال الطاقة وكذلك بالنظر إلى موقع ألبانيا الاستراتيجي الهام كإحدى دول عبور الغاز إلى جنوب أوروبا.

وأكد الرئيس أن لقاءه برئيس ألبانيا فرصة هامة لتبادل الرؤي إزاء التطورات المتلاحقة في منطقتي الشرق الأوسط والبلقان، لاسيما مع ما تفرضه هذه التطورات من تحديات متصاعدة يتعين علينا أن نتعامل معها في إطار من التعاون والتنسيق المشترك والحرص على أمن واستقرار المنطقتين.

وأشار إلى أنه تم التطرق للعديد من النقاط الهامة والبناءة، خاصة ما يتعلق بالتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، وسبل توطيد العلاقات بين مؤسسة الأزهر الشريف والشعب والمؤسسات الألبانية، في ظل ما يجمع البلدين من حرص للحفاظ على قيم التسامح الديني وخطاب الإسلام المعتدل.

كما أعرب الرئيس عن ترحيبه بزيادة التعاون والتنسيق مع دولة ألبانيا في الفترة المقبلة، لاسيما خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، بما يحقق مصالح بلدينا والقارتين الإفريقية والأوروبية.

وهنأ الرئيس السيسي رئيس ألبانيا لقرب تولي ألبانيا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العام المقبل، الأمر الذي يعكس أهمية الدور الذي تطلع به داخل محيطها الإقليمي.

واختتم الرئيس السيسي كلمته بتجديد ترحيبه بالرئيس «إيلير ميتا» معربا عن خالص اعتزازه بشخص فخامته، وحرصه على استمرار العلاقات الأخوية بين مصر وألبانيا، والعمل من أجل دعم التعاون بين بلدينا لتحقيق مستقبل أفضل لشعبينا الصديقين.