شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن حالة الطوارئ بمستشفياتها لاستقبال مصابي حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن رفع حالة الطوارئ بقصر العيني وجميع مستشفيات الجامعة لاستقبال مصابي حادث قطار محطة مصر، نتيجة الحريق الذي شب صباح اليوم الأربعاء، إثر اصطدام جرار قطار بهيئة السكك الحديدية في المحطة بجدار خرساني على رصيف رقم 6، ما أدى إلى انفجار شديد نتج عنه العديد من حالات الوفيات والإصابات، مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلى أي جهة للمساندة.

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