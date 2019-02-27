شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تأكيد انتظام القطارات.. مشادات بين الركاب ومسؤولي «محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محطة سكة حديد القاهرة «محطة مصر» حالة من الارتباك، ووقوع مشادات بين الركاب مع مسؤولي المحطة، بسبب تأخر حركة القطارات وعدم انتظامها عقب حادث حريق جرار قطار ٢٣٠٣ برصيف ٦ داخل محطة صبا ح اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى، منع أمن المحطة التواجد على رصيفي 6 و8، وتم إغلاقهما تماما. كان المتحدث الإعلامي لوزارة النقل أكد، في بيان، أن جميع خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام، وأن الحركة منتظمة بمحطة مصر.