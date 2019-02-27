شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل في حادث قطار محطة مصر. وكلفت «الرافعي» المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بمباشرة التحقيقات في الواقعة، وانتقل لمكان الحادث فريق التحقيق برئاسة المستشار عزت أبوزيد، نائب رئيس الهيئة، وعضوية كل من المستشار تامر مصطفى كامل والمستشار أحمد لطفي لإجراء المعاينة ومباشرة التحقيقات الفورية.

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