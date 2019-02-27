فيديو.. عامل النظافة الناجى من حادث محطة مصر: كنت بشوف شغلى والمشرف أنقذنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف محمد عامل نظافة بمحطة رمسيس، إنه كان يقوم بجمع القمامة، وأن المشرف على عمله نبهه بقدوم القطار بسرعة جنونية وانقذه من الموت وأنه لم يرى شيئا بعد التصادم.
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر بلغ 20 وفاة و40 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا".
وأضافت وزيرة الصحة عقب تفقدها مستشفى معهد ناصر، أن الإصابات عبارة عن حروق شديدة، مبينة أن بعضها حرج.
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