شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تعلن حالة الطوارئ بالطب الشرعى لاستقبال ضحايا حادث القطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل فور وقوع حادث قطار محطة سكة حديد مصر اليوم ، برفع درجة الاستعداد بمصلحة الطب الشرعى، واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات للاستقبال وتوقيع الكشف الطبى على جثامين المتوفين فى الحادث إذ ما قررت النيابة العامة بذلك .
وتم تكليف الأطباء الشرعيين بمقرات الطب الشرعى المختلفة بالتواجد بالمقر الرئيسى للمصلحة لضمان سرعة الانتهاء من توقيع الكشف الطبى، وإنهاء كافة الاجراءات على وجه السرعة.
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