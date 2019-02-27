شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء 277 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسماء القرى التى سيتم تنفيذ المبادرة اللى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " حياة كريمة " فى المناطق الأكثر احتياجا فى المرحلة الأولى والتى يزيد نسبة الفقر فيها عن 75%.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد وقعت بروتوكولات تعاون مع 18 جمعية ومؤسسة أهلية بقيمة 100 مليون جنيه ، لبدء تنفذ مبادرة " حياة كريمة " فى 277 قرية من أكثر القرى الأكثر فقرا فى 15 محافظة وفقا لخريطة الفقر الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لبدء العمل فى هذه القرى لتوفير احتياجات الأسر والقرى من خدمات اجتماعية وصحية ومشروعات صغيره وفقا لاحتياج كل منطقة وسيتم تنفيد المرحلة الأولى من المبادرة بقيمة 2 مليار جنيه.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أطلق فى مطلع العام الجارى، مبادرة "حياة كريمة " مؤكدا أن المواطن المواطن هو بطل المبادرة ويستحق الاهتمام ووجه وزراء الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بالمشاركة فى تنفيذ المبادرة لافته إلى الخدمات التى ستقدمها المبادرة تتنوع ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل.