صور.. جلسات المؤتمر الدولى للبترول تتواصل لليوم الثانى تحت شعار "مصر أفريقيا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اليوم جلسات المؤتمر الدولى عن البترول والثروة المعدنية والتنمية فى دورته الثانية والعشرين تحت شعار "مصر- أفريقيا.. معًا للتنمية"، الذى يستمر حتى يوم غد وينظم على هامشه معرض يضم 13 شركة من قطاع البترول والطاقة.
ومن أبرز فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر تناول أكثر من 100 محاضرة وجلسات نقاشية تضم مختلف الرؤى والحلول العلمية والتطبيقية لأهم التحديات التى تواجه كلا من قطاعى الطاقة والمياه، كالكيمياء النظيفة، النانوتكنولوجى، الطاقة المتجددة ومكافحة التاكل وحماية البيئة.
بحضور أكثر من 700 مشارك من شركات البترول والمعاهد البحثية و الجامعات المصرية والدولية، بمشاركة العديد من الدولة بينها تشاد و ألمانيا وكندا والكويت وأمريكا وجمهورية السودان وكوريا وليبيا
من جانبه تفقد الدكتور ياسر مصطفي رئيس المؤتمر و مدير معهد بحوث البترول المعرض المصاحب للمؤتمر الذى يتضمن أحدث المستجدات العلمية والعملية فى أنشطة صناعة التعدين التى توصلت إليها الهيئات والشركات العاملة فى هذه المجالات.
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