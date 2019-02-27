شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينعى ضحايا قطار محطة مصر ويتمنى الشفاء للمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطنى لكرة القدم، ضحايا حادث قطار محطة مصر، صباح اليوم الأربعاء، متمنيا الشفاء للمصابين. وقال محمد صلاح: "خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

محمد صلاح ينعى ضحايا قطار محطة مصر ويتمنى الشفاء للمصابين يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر بلغ 20 وفاة و40 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا".

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