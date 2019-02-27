شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يقدم تقريرا وافيا لرئيس الوزراء عن حادث قطار محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع الدكتور هشام عرفات وزير النقل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل على تقارير حادث قطار جرار محطة مصر. ورفض وزير النقل الإدلاء بتصريحات صحفية للصحفيين المعتمدين بمجلس الوزراء، قائلا: "قدمت كل شيء لرئيس الوزراء".

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