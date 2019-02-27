إهمال جسيم.. أول طلب إحاطة بشأن حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بالتحقيق الفوري في كارثة محطة مصر، مؤكدا أن هذا الحادث يؤكد وجود إهمال وتسيب وبقوة داخل مرفق السكك الحديدية.

وقال "زين الدين"، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس الوزراء ووزير النقل، أنه يجب محاكمة من تسببوا في هذه الكارثة المفجعة والخطيرة، مشيرا إلى أنه يناشد الدكتور علي عبدالعال بعقد اجتماع طارئ للجنة واستدعاء الدكتور هشام عرفات وزير النقل لمعرفة جميع الأسباب والملابسات التي كانت وراء هذه الكارثة.

وتوجه النائب، بخالص العزاء لأسر الضحايا.