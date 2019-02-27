عشماوي: "الوزرء" أعطى إشارة البدء لحصر الأصول غير المستغلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

كشف الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعطى إشارة البدء بحصر كافة المساحات والاوصول الغير مستغلة خلال الفترة المقبلة بعد أن قامت وزارة التموين بحصر مساحتها وتقديم طرق الاستفادة منها وذلك للمشاركة في إنشاء المناطق اللوجستية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عشماوي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن المحافظات أيضا شريك أساسي في حصر هذا المناطق، لأنها شريك أساسي في إنشاء المناطق اللوجستية، لما تسببه من عوائد مالية ضخمة للمحافظات، لافتا إلى أن إنشاء المناطق اللوجستية يعظم من فرص الاستثمار وزيادة معدلات النمو وتخفيض حجم البطالة.

وطالب عشماوي نواب المحافظين بتقديم ملفات المناطق المتاح استخدامها كمناطق لوجسيتة على أن تكون بها كل المرافق والمواصفات التي تؤهلها.

حضر الموتمر الصحفي نواب وممثلو ٢٧محافظة بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية.