وكيل "النواب" عن حادث محطة مصر: لا يمكن السكوت عن أخطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيستدعي كل المسؤولين عن كارثة حريق محطة مصر من النقل وعلى رأسهم هشام عرفات وزير النقل، ورئيس هيئة السكة الحديد والتي تسببت في مقتل 20 وإصابة 40 مصابًا، مؤكدا أن مجلس النواب سيستخدم كل أدواته البرلمانية لمعاقبة المتسببين في هذه الكارثة.

وأوضح وهدان، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن السكوت على أي أخطاء سواء كانت بسيطة أو جسيمة، مبينًا أن الأخطاء الجسيمة التي ينتج عنها وفاة المصريين لا يمكن إلا معاقبة كل المتورطين فيها والمسئولين عنها بشكل مباشر وغير مباشر".

وأشار "وكيل النواب" إلى أن مصر كانت ثاني دولة في العالم يوجد بها سكة حديد ولكن نتيجة للإهمال والفساد أصبحت سكة حديد مصر من أسوأ سكك الحديد في العالم.

وتقدم وهدان بخالص العزاء والمواساة إلى ضحايا الحادث الأليك، سائلا المولي عز وجل أن يرحمهم وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.