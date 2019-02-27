الرئيس الألباني: مصر عادت للريادة من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال الرئيس الألباني، إلير ميتا، إن العلاقات المصرية والألبانية تتميز بروابط تاريخية ومصالح مشتركة بين الدولتين على المستوي الخاص، لافتًا إلى الاتفاق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعاون اقتصادي في جميع المجالات.

وأضاف الرئيس الألباني، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، مع الرئيس السيسي، الأربعاء، أن الحكومة الألبانية تثمن جهود مصر في منطقة البحر المتوسط والعالم في مكافحة الإرهاب.

وأشاد رئيس الألباني بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ميونيخ للأمن، مؤكدًا أن جميع رؤساء العالم أكدوا عودة مصر للريادة من جديد.

وأكد أن هناك تعاونًا اقتصاديًا متبادلًا في مجالات الزراعة والطاقة، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على جهوده في مواجهة الإرهاب والتطرف ونشر السلام في العالم.

واختتم بتوجيه التهنئة للرئيس السيسي على توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.