عشماوي: توقيع عقد إنشاء أول منطقة لوجيستية في قنا الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز سيوقع مع محافظة قنا يوم الاثنين المقبل عقد إنشاء أول منطقة لوجستية تجارية بالمحافظة على مساحة 15 فدان، بالاضافة إلى اتاحة 10 أفندنة في مرحلة لاحقة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه خلال الفترة الماضية جذب بعض الشركات الإماراتية واليونانية لزيارة محافظة الوادي الجديد لإقامة لوجستية بقطاع التمور من أجل تطوير القطاع وزيادة معدلات صادراته ، في ظل توافر المساحات والموارد الطبيعة بالمحافظة.

وفي نفس السياق، قال عشماوي إنه بحث خلال الأسبوع الماضي مع محافظ شمال سيناء اللواء خالد فودة توفير منطقتين الأولى في وسط شرم الشيخ والثانية بمنطقة الطور بمساحة 60 فدانًا؛ لإنشاء منطقة لوجستية لصناعة السياحة، تعمل على خدمة فنادق شرم الشيخ وتوفر لها احتياجاتها(ملابس- اثاث-أغذية).