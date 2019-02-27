ألف كيس دم.. مصدر بمعهد ناصر يوضح حالة مصابي محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال مصدر طبي بمستشفى معهد ناصر، إن حالة مصابي حادث محطة مصر الذين وصلوا منذ قليل، خطيرة نتيجة انتشار الحروق في كل أجسادهم.

وأضاف المصدر لمصراوي، الأربعاء، أن جميع الحالات في حالة سيئة وتم وضعهم في العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، وصول 7 مصابين لمعهد ناصر، لافتًا إلى أنه تم توفير ألف كيس دم، كما توفير ألف كيس أيضًا في مستشفى دار الشفاء.

وكانت هيئة السكة الحديد، أعلنت أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطنًا، وإصابة 40، بحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات.

وأخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

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