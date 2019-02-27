رئيس "تنمية التجارة" يطالب المحافظين بتوفير فرص مميزة للمستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية،عن خطة الجهاز بشأن التوسع في أقامة الأسواق المنظمة خلال الفترة المقبلة بجانب المناطق اللوجستية والتجارية.

قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة انتهت خلال الشهرين الماضيين طرح مجموعه من الأراضي في محافظات الشرقية والمنوفيه والفيوم والأقصر والبحيرة مشيرا إلي أهمية تعزيز مفهوم الأستثمار في قطاع التجارة الداخلية خاصة وانه من القطاعات كثيفة العمالة

أوضح أن، عدد المتخرجين يصل ألي ٨٠٠ الف خريج سنويا يريد الحصول علي وظيفه، لافتا ألي انه خلال شهر يونيو المقبل سيفتتح الجهاز المنطقه اللوجستية بالغربية، مقدرا عدد العمالة بالمشروع ١٤ الف متوقع ان تصل إلي ٤٠ الف بالانتماء من كامل المشروع " دون تاون طنطا"

تابع عشماوي ان الجهاز سيوقع في الرابع من مارس المقبل برتوكول مع محافظة قنا لإنشاء أول منطقة لوجستية بمحافظة قنا علي مساحة ١٥ فدان

لفت إلي أن، الجهاز يستهدف العديد من المحافظات خلال الفترة المقبلة من بينها محافظات الاقصر وأسيوط والمنيا بهدف أقامة انشطةتجارية مختلفة

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجهاز بعدد من نواب المحافظات المختلفة لمناقشة سبل التعاون بين لجهاز والمحافظات والفرص الأستثمارية المتاحة وسبل الأستفادة منها

تابع رئيس الجهاز، أن التوسع في الأسواق المنظمة من أهم أولويات الجهاز الفترة المقبله وان التنسيق يتم حاليا مع شركة رانجيس الفرنسية لإدارة الأسواق ليس فنيا فقط وأنما ماليا من خلال شراكه بحصة جاري تحديدها علي أن تنتهي من أختيار الأسواق التي ستبدء في تطويرها ابريل المقبل

أضاف، أن أدارة الأسواق أو المحليات للغرف التجارية أمر غير مقبول ويؤثر كفائتها، موضحا أن ايرادات سوق العبور علي سبيل المثال تقدر بنحو ٧٧ مليون جنيه سنويا بينما أيردات شركة رانجيس تصل إلي ١٠ مليار يورو سنويا.

وأكد أهمية التوسع في أنشاء الأسواق المنظمه وفقا بتكليف من رئاسة الوزراء لتقليل حلقات التداول وظبط الأسعار

وطالب عشماوي، نواب المحافظات بضرورة أختبار المناطق بالمحافظات لكي تكون جاذبة للمستثمر وان تلتزم المحافظات بالنموذج المحدد للمناطق التجارية واللوحستية من قبل الجهاز بالمناطق الأكثر جذبا وطلبا المستثمرين.

أوضح أن "كايرو فيستفال سيتي" ، علي سبيل المثال بلغ عدد زائريها ٣٢ مليون ٧٠٪منهم من المحافظات مما يدل علي إفتقار المحافظات لهذا النوع من الأنشطه التجارية.

وأشار عشماوي إلي أهمية عقد إجتماعات دورية مع المحافظات الفترة المقبلة لمعرفة المعوقات ومحاولة تذليلها لافتا إلي أن الجهاز يعمل علي حل أزمة تعدد التراخيص واستخراج البعض منها المطورين والمستثمرين

وطالب احد نواب المحافظيين الحضور بالسماح للقطاع الخاص بالدخول في شراكة مع المحافظة من خلال الأرض المطروحه

أضاف عشماوي ان الجهاز يستهدف أيضا أنشاء منطقتين لوجستيين خلال الفترة المقبلة في محافظة جنوب سيناء بمناطق "الطور علي مساحة ٦٠ فدان ووسط المدينة بشرم الشيخ" لتوفير مستلزمات الفنادق والتخديم علي الأنشطة السياحية بجانب أنشاء منطقة لوجستية بالوادي الجديد علي مساحة تصل ١٠٠ فدان بهدف خدمة صناعة وصادرات التمور

وطالبت مندوبة محافظة القليوبية، بتوفير نماذج للأسواق الحضارية خاصة وان المحافظة تعاني من أنتشار الأسواق العشوائية لافتة إلي أن المحافظة لديها ٥ مناطق تصلح لأقامة أسواق حديثه عليها.

بينما طالب مندوب محافظة المنيا بسرعة الأنتهاء من التراخيص في فترة لا تتجاوز ١٥ يوم بهدف التيسير علي المستثمرين

وأقترح عشماوي، في نهاية المؤتمر إجراء أجتماع جوري مع كل محافظة علي حدة خلال الفترة المقبل