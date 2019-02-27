بالصور| حقائب ومتعلقات.. ما تبقى على رصيف 6 بعد حادث محطة مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- أحمد طرانه ونادر نبيل:

على الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، صباح اليوم الأربعاء الساعة 9.45 صباحا، فوجئ المارة بنشوب حريق "هائل" في المحطة؛ بعد انفجار "تنك بنزين" لجرار.

أكلت النيران، الكثير، ولم تترك شيئًا إلا وجعلت بصماتها عليه (حطام وركام وتفحم)، حقائب سفر، متعلقات شخصية، وامتلأ المكان برجال الأمن، والإسعاف والهلال الأحمر، لنقل المصابين ورفع جثث الضحايا.

وقالت وزيرة الصحة إن حادث قطار محطة مصر بوسط القاهرة صباح الأربعاء أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 40 آخرين.

وأعلنت هيئة السكة الحديد أن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. نقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات. كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

وقالت الدتورة هالة زايد في تصريحات تلفزيونية إن سيارات الإسعاف أخلت المكان من الضحايا والمصابين إلى المستشفيات بما في ذلك مستشفى معهد ناصر ودار الشفاء.

وأضافت أن الإصابات أغلبها حروق شديدة.

وقدمت وزيرة الصحة خالص التعازي لأسر المتوفيين، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، مشيرة إلى أن بعضهم في حالة حرجة.