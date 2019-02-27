بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع وزير النقل في حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -طارق سمير:

قدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، اليوم الأربعاء، بلاغاً للنائب العام، يطالب بالتحقيق مع المسئولين عن حادث حريق "محطة مصر".

واختصم "عبدالسلام" في بلاغه الذي حمل رقم 3153 لسنة 2019، وزير النقل بشخصه وصفته، والمهندس رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشخصه وصفته ومسؤولي الدفاع المدني بمحطة مصر.

وقال مقدم البلاغ إن حادث حريق قطار رمسيس كارثة مفجعة وفد أسفر عن وفاة وإصابة العشرات بسبب الإهمال والفساد الإداري الذي تعاني منه هيئة السكة الحديد منذ عقود طويلة دون أن تتخذ ثمة إجراءات من القائمين على إدارة هذا المرفق لمواجهة منع حدوث تلك الكوارث.

وأضاف "عبدالسلام" أن الإهمال الإداري والفساد لا يقل بأي حال من الأحوال عن الإرهاب الدموي فكلاهما يحصد أرواح الأبرياء ويهدد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد، وحادث اليوم يشكل جرائم جنائية عديدة تستوجب فتح تحقيقات موسعة وعاجلة للوقوف على المتسبب في الواقع.

وأشار إلى وجوب تطبيق أحكام القانون ضد المتسبب في الحادث أيا كان شانه أو موقعه الوظيفي في الدولة.

والتمس في بلاغه ضبط وإحضار المشكو في حقهم وكل مسؤول داخل مرفق السكة الحديد يكون له حظا في تلك الفاجعة تمهيدًا للتحقيق معهم وتحديد مسؤوليتهم القانونية وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وطالب بتكليف الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات حول ظروف الواقعة وملابساتها والأشخاص المتسببين فيها مع إدراج المشكو في حقهم على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.