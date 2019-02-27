الجنايات تقضي ببراءة 4 ضباط وأمناء شرطة والسجن 10 سنوات لآخر بتهمة قتل المتظاهرين ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة محمد سعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، ببراءة 4 من ضباط وأمناء الشرطة بالجيزة، بتهمة قتل المتظاهرين في القضية رقم 5536 /2011 جنايات بولاق الدكرور .
كما عاقبت المحكمة بالسجن غيابيًا 10 سنوات في نفس القضية.
كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم، في وقت سابق، بالسجن المشدد 10 سنوات على خمسة من ضباط وأمناء الشرطة بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومي 28 و29 يناير من العام الماضي، وهم أحمد إبراهيم شيخون ومحمود محمد حميدة، والحسيني حجازه، وفريد شوقي إبراهيم، وأحمد عيد على خلاف، كما ألزمتهم بالمصاريف وإحالة الدعاوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
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