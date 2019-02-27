محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود السعيد: أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل فيما تم إذاعته ونشره بوسائل الإعلام المختلفة بشأن حريق هائل داخل محطة مصر برمسيس واندلاع النيران نتيجة انحدار جرار قطار واصطدامه بالصدادة الخرسانية المتواجدة بالرصيف مما أدى لانفجاره. وكلفت المستشارة أماني الرافعي، المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بمباشرة التحقيقات في الواقعة. وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه انتقل لمكان الحادث فريق التحقيق برئاسة المستشار عزت أبو زيد، نائب رئيس الهيئة وعضوية كل من المسشار تامر مصطفى كامل والمستشار أحمد لطفي لإجراء المعاينة ومباشرة التحقيقات الفورية.

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في حريق "محطة مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.