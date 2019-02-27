مصر | وزير الداخلية يستقبل رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يستقبل رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا، اللواء دكتور سوهاردي آليوس، الذي يزور البلاد حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.

وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، حيث أكد المسؤول الإندونيسي أهمية مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد العديد من الاضطرابات والتوترات الإقليمية وما يُصاحبها من انتشار لظاهرة الإرهاب وتمدد التنظيمات المتطرفة في العديد من دول المنطقة.

وأشاد رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب وتدعيم الاستقرار في البلاد، مؤكدا أهمية تطوير آليات التنسيق الثنائي بين الأجهزة الأمنية المعنية في كلا البلدين لمواجهة مخاطر الإرهاب المتصاعدة.

وأوضح رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية، وبخاصةً في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات المتطرفة وتتبع عناصرها.

فيما استعرض وزير الداخلية، مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلي والإقليمي وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة في المنطقة على انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة وتسببها في اتساع رقعة أعمال العنف والاعتداءات الإرهابية.

وأشاد بمستوى العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرصه على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع، مشيرا إلى أن سياسة الوزارة تهدف إلى الانفتاح والتواصل مع كا الأجهزة الأمنية في الدول الصديقة في ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات صارت تمثل خطورة على أغلب دول العالم.

ورحب في ذات الإطار بالتوسع في تبادل الخبرات الأمنية المصرية مع الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا في إطار علاقات الشراكة المتميزة التي تربط بين البلدين.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء، جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين، وحضر اللقاء سفير إندونيسيا بالقاهرة.