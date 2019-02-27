مصر | الطب الشرعي يفحص جثث ضحايا حريق محطة مصر لإعداد تقارير بالصفة التشريحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطب الشرعي يفحص جثث ضحايا حريق محطة مصر لإعداد تقارير بالصفة التشريحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر من داخل مصلحة الطب الشرعي، بأنه تم تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين لتشريح جثامين ضحايا حريق محطة مصر، التى وصلت إلى مشرحة زينهم، وأخذ العينات منهم لإجراء تحليل dna، لبيان هوية المتوفين وتحديد سبب الوفاة.

وكانت الجهات المعنية قد أخطرت المصلحة بقدوم جثث ضحايا قطار الإسكندرية الذي شب به حريق هائل بعد اصطدامه بالمصدات داخل محطة سكك حديد مصر برمسيس إلى مشرحة زينهم لإعداد تقارير بالصفة التشريحية لها وبيان سبب الوفاة، وبالفعل تم تجهيز مشرحة زينهم واستقبالهم بها.

واندلع صباح اليوم حريق داخل محطة السكك الحديد بمنطقة رمسيس، نتج عنه وفاة ما يصل لـ20 شخصا مع أصابة ما يزيد عن 40 مصابا.