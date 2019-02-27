أخبار مصر | "برلماني" يطالب بإسناد هيئة السكة الحديد إلى القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يطالب بإسناد هيئة السكة الحديد إلى القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، بإسناد هيئة السكة الحديد إلى القوات المسلحة لوقف الحوادث المتكررة والإهمال الذي تعاني منه والحفاظ على أرواح المواطنين.

وقال حسانين، إن الدكتور هشام عرفات وزير النقل مسئول عن ملفات عديدة ولا بد من فصل هيئة السكة الحديد، عن وزارة النقل، وتستند إداراتها إلى القوات المسلحة باعتبارها قادرة على ضبط العمل ووقف الحوادث والقضاء على الإهمال، مؤكدًا أن حادث حريق محطة مصر لا يحتاج إلى مسكنات ولكن حل جذري.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت اليوم الأربعاء، الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار " محطة مصر"، بمستشفى الهلال.

واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ان الوزيرة وجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين، كما وجهت بنقل كافة المصابين بمستشفيات الهلال والسكة الحديد جراء الحادث إلى مستشفيي معهد ناصر، ودار الشفا.

وأشارت إلى توافر كافة الأطقم الطبية من مختلف التخصصات، فضلا عن توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكر ان الوزيرة عقب تفقدها لحالة المصابين بمستشفى الهلال، توجهت إلى مستشفى معهد ناصر للوقوف على جاهزية المستشفى لإستقبال المصابين، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

كانت مصادر بوزارة الصحة والسكان، قالت: إن حادث "قطار رمسيس"، اليوم الأربعاء، أسفر عن مصرع 26، وإصابة 68، مؤكدة تفحم 8، لم تحدد هوياتهم حتي الآن.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن المصابين بينهم 11 في حالات خطيرة، معظمها كسور في القدمين ونزيف في المخ، و3 حالات بتر قدم.

وكشفت المصادر، عن الدفع ب35 سيارة إسعاف بمكان الحادث، ونقل النصابين لمستشفيات معهد ناصر والهلال ودار الشفاء.