أخبار مصر | وكيل "نقل النواب": حريق محطة مصر يؤكد قوة الإهمال والتسيب داخل السكك الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب": حريق محطة مصر يؤكد قوة الإهمال والتسيب داخل السكك الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالتحقيق الفورى في كارثة حريق محطة السكة الحديد.

وقال زين، إن هذا الحادث يؤكد أن الإهمال والتسيب لا يزالان يتواجدان وبقوة داخل مرفق السكك الحديد، مطالبا بتقديم المتسببين في الحادث للمحاكمة، مؤكدًا أن سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مُوجه لرئيس الحكومة ووزير النقل، لمعرفة جميع الأسباب والملابسات التي كانت وراء هذه الكارثة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت اليوم الأربعاء، الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار " محطة مصر"، بمستشفى الهلال.

واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ان الوزيرة وجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين، كما وجهت بنقل كافة المصابين بمستشفيات الهلال والسكة الحديد جراء الحادث إلى مستشفيي معهد ناصر، ودار الشفا.

وأشارت إلى توافر كافة الأطقم الطبية من مختلف التخصصات، فضلا عن توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكر ان الوزيرة عقب تفقدها لحالة المصابين بمستشفى الهلال، توجهت إلى مستشفى معهد ناصر للوقوف على جاهزية المستشفى لإستقبال المصابين، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

كانت مصادر بوزارة الصحة والسكان، قالت: إن حادث "قطار رمسيس"، اليوم الأربعاء، أسفر عن مصرع 26، وإصابة 68، مؤكدة تفحم 8، لم تحدد هوياتهم حتي الآن.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن المصابين بينهم 11 في حالات خطيرة، معظمها كسور في القدمين ونزيف في المخ، و3 حالات بتر قدم.

وكشفت المصادر، عن الدفع ب35 سيارة إسعاف بمكان الحادث، ونقل النصابين لمستشفيات معهد ناصر والهلال ودار الشفاء.