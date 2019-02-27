أخبار مصر | مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث حريق محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث حريق محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث اصطدام قطار بأحد الأرصفة في محطة قطارات رمسيس، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشّفاء العاجل.