أخبار مصر | "حساسين" يتقدم بطلب إحاطة حول حادث حريق محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حساسين" يتقدم بطلب إحاطة حول حادث حريق محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، للمُطالبة بالتحقيق العاجل والفوري في المتسبب بحريق محطة السكة الحديد والذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وقال حساسين، إن هذا الحادث يجب ألا يمر مرور الكرام، ولابد من محاكمة كل من تسببوا فيه لأنه من الحوادث الكارثية التي كانت بسبب الإهمال والتقصير، مُطالبًا لجنة النقل بالبرلمان بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذه الكارثة ومعرفة أسبابها.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت اليوم الأربعاء، الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار " محطة مصر"، بمستشفى الهلال.

واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ان الوزيرة وجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين، كما وجهت بنقل كافة المصابين بمستشفيات الهلال والسكة الحديد جراء الحادث إلى مستشفيي معهد ناصر، ودار الشفا.

وأشارت إلى توافر كافة الأطقم الطبية من مختلف التخصصات، فضلا عن توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكر ان الوزيرة عقب تفقدها لحالة المصابين بمستشفى الهلال، توجهت إلى مستشفى معهد ناصر للوقوف على جاهزية المستشفى لإستقبال المصابين، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

وكانت مصادر بوزارة الصحة والسكان، قالت: إن حادث "قطار رمسيس"، اليوم الأربعاء، أسفر عن مصرع 26، وإصابة 68، مؤكدة تفحم 8، لم تحدد هوياتهم حتي الآن.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن المصابين بينهم 11 في حالات خطيرة، معظمها كسور في القدمين ونزيف في المخ، و3 حالات بتر قدم.

وكشفت المصادر، عن الدفع ب35 سيارة إسعاف بمكان الحادث، ونقل النصابين لمستشفيات معهد ناصر والهلال ودار الشفاء.