أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تناشد بعدم الإسراف في نشر صور ضحايا حادث محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تناشد بعدم الإسراف في نشر صور ضحايا حادث محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ببالغ الأسى والحزن، شهداء حادث قطار محطة مصر، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وقالت الهيئة في بيان لها: "نتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونقدر موقف الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة لحساب المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم، الذي أودى بأرواح أبرياء".

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام، بعدم الإسراف في نشر صور الموتى والمصابين، الذي يتنافى مع المعايير الإنسانية، وتسبب ألمًا كبيرًا لأهالي الضحايا.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تفقدت اليوم الأربعاء، الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار " محطة مصر"، بمستشفى الهلال.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين، كما وجهت بنقل كافة المصابين بمستشفيات الهلال والسكة الحديد جراء الحادث إلى مستشفيي معهد ناصر، ودار الشفا.

وأشارت إلى توافر كافة الأطقم الطبية من مختلف التخصصات، فضلا عن توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

يذكر أن الوزيرة عقب تفقدها لحالة المصابين بمستشفى الهلال، توجهت إلى مستشفى معهد ناصر للوقوف على جاهزية المستشفى لإستقبال المصابين، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

كانت مصادر بوزارة الصحة والسكان، قالت إن حادث "قطار رمسيس"، اليوم الأربعاء، أسفر عن مصرع 26، وإصابة 68، مؤكدة تفحم 8، لم تحدد هوياتهم حتي الآن.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن المصابين بينهم 11 في حالات خطيرة، معظمها كسور في القدمين ونزيف في المخ، و3 حالات بتر قدم.

وكشفت المصادر، عن الدفع ب35 سيارة إسعاف بمكان الحادث، ونقل النصابين لمستشفيات معهد ناصر والهلال ودار الشفاء.