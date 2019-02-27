أخبار مصر | "المصريين الأحرار" ينعى ضحايا محطة مصر.. ويطالب بعدم الاستماع للشائعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" ينعى ضحايا محطة مصر.. ويطالب بعدم الاستماع للشائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ضحايا الحادث الأليم صباح اليوم محطة مصر، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وناشد الحزب جموع المصريين أصحاب المعدن الأصيل بأهمية الاصطفاف والتكاتف في الأزمات، وحث على ضرورة عدم الاستماع لأي شائعات واستباق الأحداث وانتظار مجريات التحقيقات الرسمية.

وأكد حزب المصريين الأحرار، أنه يتابع عن كثب تبعات الحادث للوقوف على حقيقة الأمر؛ مُعربًا عن ثقته في تصريحات دولة رئيس الوزراء بمحاسبة المسؤل عن الحادث الأليم.